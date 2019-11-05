بروتوكول تعاون بين "مؤسسة تروس مصر للتنمية" و "الاتحاد العربي للتطوع" لتطوير القرى الفقيرة في صعيد مصر

وقعت مؤسسة تروس مصر للتنمية بروتوكول تعاون مع الاتحاد العربي للتطوع - ومقره البحرين - لتنفيذ عدد البرامج التنموية للمساهمة في القرى الفقيرة في مصر ودول عربية منها اليمن وذلك في إطار ترسخ لقيمة العمل التطوعي في مساعدة المواطنين الأشد احتياجًا وتقديم الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر فقرًا تماشيًا مع جهود الحكومات لتحقيق التنمية في الدول العربية.



وقال الدكتور حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع "البحرين" إن هذه المبادرة يمكن تكرارها في المناطق الأشد احتياجًا في الوطن العربي، من خلال مؤسسة تروس مصر التي تتسم بخبرات كبيرة في هذا المجال التعاون مع مؤسسة تروس مصر للتنمية والتي ساهمت في تنفيذ العديد من البرامج التنموية بالتعاون مع الحكومة المصرية.



وأكد حرص الاتحاد العربي للتطوع على التعاون لتحقيق الأهداف الوطنية في مختلف البلدان العربية من خلال تعزيز أدوات التعاون بين المؤسسات الأهلية والقطاعات الرسمية والخاصة.



وقال الدكتور حاتم خاطر رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية ان بروتوكول التعاون يهدفان إلى تكوين شراكة إستراتيجية لمحاربة الفقر في قرى صعيد مصر وتطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة حياة الأفراد في القرى الأكثر احتياجًا، وتطبيق منظومة التطوع على نطاق اقليمي بطريقة علمية ومستدامة لتعظيم الفائدة من التطوع، تحقيق التنمية المستدامة في القرى الأشد فقرًا، وهو بروتوكول ينص على إمكانية التعاون لتنفيذ أنشطة المشروع في مختلف البلدان العربية.



وأشار إلى أن تروس مصر للتنمية نفذت العديد من برامج التنمية في مجال المستدامة في مصر منها مشروع "تناغم" وتنفذه المؤسسة في مركز أخميم بمحافظة سوهاج كأول مشروع تنموي متكامل ينفذ من قبل مؤسسة أهلية، حيث يقوم المشروع على 32 محور تنمية تخدم كل ما يتعلق بالإنسان من بيئة ومؤسسات وموارد وثقافة تسهم جميعها في الارتقاء بجودة الحياة العامة للمواطنين والمساهمة في تنفيذ برنامج الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة مصر 2030.