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إعلام أردوغان يخون تميم ويذيع تقارير عن استغلال قطر للعمالة| شاهد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:01 م
اردوغان وتميم
اردوغان وتميم
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هاني حسين
عرضت قناة "مباشر قطر"، تقريرًا يرصد استغلال أردوغان لـ تميم من أجل تحقيق مصلحته، موضحًا أن كلا منهما تجمعهما المصلحة والمال، وطالما ساند تميم، أردوغان في نشر الإرهاب في كل مكان، ودعمه في العدوان على الشعوب، وآخرها العدوان على شمال سوريا.

وأوضح التقرير، أن تميم يعاني من لدغة وجهها له أردوغان، حيث قامت إحدى قنوات تركيا التابعة لنظام أردوغان بإذاعة تقرير بطريقة تحريضية يفضح استغلال قطر للعمالة وانتهاكات ملف حقوق الإنسان، واستشهد التقرير بالكثير من التقارير الحقوقية التي تطالب قطر بالإعلان والتحقيق في أسباب وفاة العمال الوافدين بسبب الإرهاق الحراري وضربات الشمس.

ولفت إلى أن تركيا تضغط على تميم من أجل ابتزازه ماديا بسبب معاناة تركيا الاقتصادية وانشغالها بمحاولة الحصول على جزء من كعكة تنظيم قطر لمونديال 2022.

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