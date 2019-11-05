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حوادث

تفاصيل العثور على جثة سائح مشنوقا بكومباوند سياحي فى الغردقة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:23 م
جثة
جثة
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إبراهيم جادالله
استمعت نيابة الغردقة، تحت إشراف المستشار نبيل أبوزينة، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، التحقيق، اليوم، لأقوال الجيران في واقعة انتحار سائح بولندي في العقد السابع من العمر داخل شقته أثناء تواجده رفقة زوجته في كمباوند سياحي جنوب مدينة الغردقة كما استمعت لزوجته.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، إخطار من العميد عادل حفني مأمور قسم شرطة أول الغردقة، يفيد بالعثور على جثة السائح مشنوقا في الوحدة الخارجية بجهاز تكيف شقة سكنية داخل كمباوند سياحي بمنطقة مجاويش جنوب الغردقة.

وأسفرت تحريات ضباط مباحث القسم حسب أقوال زوجة السائح المنتحر إنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة قبل الانتحار وكان يتعاطى أدوية مهدئة. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق وأودعت الجثة مشرحة المستشفى العام، وانتقلت النيابة للمعاينة.

وقررت النيابة ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع أقوال زوجة المجني عليه، وإخطار مسؤولي السفارة البولندية في القاهرة.
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