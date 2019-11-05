برلماني: الإعلام قام بدور قوي جدا مؤخرا في الرد على الشائعات

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإعلام المصري قام بدور متفاني وقوي جدا مؤخرا في الرد على الشائعات ومحاولة الوقيعة بين الرئيس السيسي والشعب المصري، مشيرا إلى أن الإعلام تحرك سريعا لمواجهة المهاترات والمؤمرات التي تُحاك بالوطن وقام بدور فعال جدا وأخرس كل الألسنة المعادية للدولة المصرية واستقرارها.



وأضاف "إسماعيل"، خلال لقائه ببرنامج "منتصف الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي ريمون فضل الله، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء، أن قنوات الإعلام المصري نجحت بشكل كبير في إظهار وكشف كذب وافتراءات جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية اعتادت الكذب وتضليل الرأي العام وبث سمومها داخل عقول المواطنين، موضحا أن المواطنين أصبحوا أكثر وعيا وفهما لما يحدث من مؤمرات هدفها إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها المتماسكة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي.



وأوضح أن أنفاق سرابيوم والمدن الجديدة سواء الإسماعيلية الجديدة أو بورسعيد الجديدة أو السويس الجديدة، علاوة على استصلاح 400 ألف فدان ومحطات المعالجة الثلاثية مثل مصرف كتشنر وبحر البقر، مشيرا إلى أن كل ذلك يدل على أن الدولة المصرية لديها تخطيط شامل للحياة، موضحا أن الدولة المصرية ما زالت تواجه فسادا متجذرا والذي يحتاج لفترة طويلة حتى يتم اجتثاثه من جذوره، مؤكدا على ان الفساد لا يتم قطعه مرة واحدة ولكن يتم ذلك بشكل متدرج.



وأشار إلى أن إصلاح الفساد لابد وأن يبدأ من كل فرد في الدولة المصرية، وأن يراجع كل منا نفسه وأن نحارب الفساد جميعا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أصبحت في مصاف الدول المتقدمة بفضل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي، موضحا أن عوامل النجاح متوفرة بكثرة في الدولة المصرية.



وأكد أن الاستثمار في المواطن المصري أهم شئ في الوقت الحالي؛ والذي بدوره يجعل الدولة المصرية من أعظم دول العالم.

