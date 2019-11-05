البابا تواضروس يفتتح مؤتمر مبادرة لوزان بمشاركة 50 شخصا من مختلف الدول

افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم، مؤتمر مبادرة لوزان مع الكنائس الأرثوذكسية والذى يعقد للمرة الأولى بمصر في ضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



ومن المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة أربعة أيام تحت الرئاسة المشتركة بين نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن والسيدة ليزلي دول من الجانب الإنجيلي.



وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له اليوم إن جلسات المؤتمر تدور حول شعار "عِيشُوا كَمَا يَحِقُّ لإِنْجِيلِ الْمَسِيحِ" ويشارك فيه حوالي ٥٠ شخصا من عدة كنائس وكليات وجامعات لاهوتية من عدة دول.



وأضاف "حليم" أن قداسة البابا تواضروس الثاني القى كلمة افتتاحية تحدث خلالها عن أهمية هذه اللقاءات التي تساهم في فهم الكنائس لبعضها البعض اعتمادًا على المحبة والدراسة والحوار والصلاة، لكي نصل إلى الفهم الذي يؤدي إلى الوحدة المسيحية التي يريدها المسيح.