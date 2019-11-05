نهال عنبر تكشف سر انهيارها من البكاء فى قاعدة ستات على الهواء

كشفت الفنانة نهال عنبر عن سر انهيارها من البكاء على الهواء، إثناء تقديمها برنامجها " قاعدة ستات" .



وأكدت نهال عنبر فى تصريح خاص لـ صدى البلد، أن سبب بكائها على الهواء بشدة كان نتيجة تأثرها بأغنية أغلى حروف، التى كانت تؤديها كل من سحر نوح وشقيقتها.



وأضافت، أن الأغنية كانت مهداة إلى والدهما الفنان محمد نوح، وبكت لأنها تذكرت والدها الذى رحل عن عالمنا بداية العام الحالي .





