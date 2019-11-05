Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نهال عنبر تكشف سر انهيارها من البكاء فى قاعدة ستات على الهواء

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:40 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد البهى
كشفت الفنانة نهال عنبر عن سر انهيارها من البكاء على الهواء، إثناء تقديمها برنامجها " قاعدة ستات" .

وأكدت نهال عنبر فى تصريح خاص لـ صدى البلد، أن سبب بكائها على الهواء بشدة كان نتيجة تأثرها بأغنية أغلى حروف، التى كانت تؤديها كل من سحر نوح وشقيقتها.

وأضافت، أن الأغنية كانت مهداة إلى والدهما الفنان محمد نوح، وبكت لأنها تذكرت والدها الذى رحل عن عالمنا بداية العام الحالي .


Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مشاجرة وحرب شوارع في الأهلي بسبب كوبري إيهاب أمين للاعب الزمالك.. فيديو

4 ساعات فقط .. السفر إلى شرم الشيخ أصبح أكثر أمانا

نوة المكنسة| 7 معلومات عن أخطر عاصفة جوية تضرب مصر .. والمناطق التي تهددها

رسميًا| الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بكأس الرابطة

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن 3 نواب.. تفاصيل

ننشر موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه