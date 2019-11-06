وزير المالية يشارك في مؤتمر الناس والبنوك.. اليوم

يشارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ اليوم الأربعاء، بفعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السنوي الناس والبنوك في دورته الـ13 تحت عنوان " مجتمع أقل اعتمادًا علي النقد".





وأعلنت منصة المؤتمر أمس الثلاثاء، اعتذار "معيط" عن الحضور نظرا لارتباطه بموعد هام وطارئ.





ومن المقرر أن يعرض " معيط" خلال مشاركته بالمؤتمر نجاح التجربة المصرية في استثمار شرائح قرض صندوق الدولي في توفير فرص العمل وتحسن مناخ الاستثمار بسبب الاستقرار الاقتصادي.





وتنطلق فعاليات اليوم الثاني بـ 3 جلسات أولها بعنوان " تحسن الأداء الاقتصادي بعض خفض الفائدة برئاسة محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار السابق، وثانيها " اتجاه البنوك لتمكين المرأة اقتصاديا" ويرأسها عمرو كمال، رئيس البنك العقاري المصري العربي.



