وزير المالية يشارك في مؤتمر الناس والبنوك.. اليوم

يشارك الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ اليوم الأربعاء، بفعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السنوي الناس والبنوك في دورته الـ13 تحت عنوان " مجتمع أقل اعتمادًا علي النقد".
وأعلنت منصة المؤتمر أمس الثلاثاء، اعتذار "معيط" عن الحضور نظرا لارتباطه بموعد هام وطارئ.
ومن المقرر أن يعرض " معيط" خلال مشاركته بالمؤتمر نجاح التجربة المصرية في استثمار شرائح قرض صندوق الدولي في توفير فرص العمل وتحسن مناخ الاستثمار بسبب الاستقرار الاقتصادي.
وتنطلق فعاليات اليوم الثاني بـ 3 جلسات أولها بعنوان " تحسن الأداء الاقتصادي بعض خفض الفائدة برئاسة محسن عادل، رئيس هيئة الاستثمار السابق، وثانيها " اتجاه البنوك لتمكين المرأة اقتصاديا" ويرأسها عمرو كمال، رئيس البنك العقاري المصري العربي.
أما الجلسة الثالثة فبرئاسة حازم حجازي، نائب رئيس بنك القاهرة، إذ سيتم خلالها الإعلان عن نتائج المسابقة البحثية التي سيجريها المعهد المصرفي المصري.