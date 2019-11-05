تلميذ لوالدى.. فاروق الباز: يكشف علاقته بـإمام الدعاة الشيخ الشعراوى..فيديو

قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصرى ومدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد فى جامعة "بوستن"، أن الشيخ الشعراوى كان تلميذ والدة لمدة 12 عاما، وأن الشعراوى استفاد كثير من التعاليم الدينية على يد الباز.



وأضاف الدكتور الباز خلال حواره التلفزيوني فى برنامج "ابن مصر" المذاع على قناة "المحور"، أنه عندما كان فى جامعة المنصورة لإلقاء محاضرة علمية تحكي عن زيارته لسطح القمر "رحلة أبولو" للطلبة بحضور محافظ المنصورة ورئيس جامعة المنصورة.



وأوضح الباز، أنه قبل بداية المحاضرة فى جامعة المنصورة إذا به يفاجئ بالشعراوى قادم إليه ويريد بالجلوس بجواره، وبعد جلوس الشعراوى أمسك الميكروفون وقدم الباز للحضور.



وأكد الباز ، أن علاقتة بالشعراوى كانت علاقة أخوية وأنه دائما كان يزوره ويلتقون ويتحدثون فى أمور كثيرة.

