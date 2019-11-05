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توك شو

فاروق الباز: والدتي أذكى نساء العالم بلا شك.. شاهد

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:26 م
فاروق الباز
فاروق الباز
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توك شو
قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصرى ومدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد فى جامعة "بوسطن"، إن والدته أذكى نساء العالم بلا شك، وإنه قابل رؤساء دول وسيدات عظماء فى مجالات كثيرة ولكنه لم يجد من تكون أذكى من والدته.

وأضاف الدكتور الباز خلال حواره التلفزيوني فى برنامج "ابن مصر" المذاع على قناة "المحور"، أن والدته لم تكن متعلمة ولكنها كانت أفضل وأذكى نساء العالم بالنسبة له، وأنها لم تتعلم بسبب العادات والتقاليد القديمة المنتشرة فى مجتمع مصر القديم.

وأوضح الباز، أن والدته كانت أشطر من أخيها فى بداية المرحلة التعليمية لهما، مشيرا إلى أن المرأة المصرية مظلومة منذ زمن بعيد.

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