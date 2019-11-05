تامر أمين: الرئيس السيسي صريح في كل خطاباته وأكد أن الصناعة لم تحظ بفرصة.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على افتتاحات الرئيس في جنوب سيناء والسويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صريح في كافة خطاباته.



وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" الرئيس واجه الحكومة والمصريين وقال إن الصناعة لم تحصل على فرصتها في مصر".



وتابع تامر أمين:" سعيد بأن الرئيس وضع يده على الجرح، ومصر قفزت قفزات كثيرة في مختلف المجالات ومنها شبكة الطرق والمشاريع التنموية ما عدا الصناعة".



وأكمل تامر أمين:" قطاع الصناعة لم يصل إلى معدلات الأداء المطلوبة وعدد المصانع التي أغلقت بعد عام 2011 كان عدد رهيب وعادت العجلة تدور مرة اخرى ولكنها لم تدور بشكل كافي"، مضيفا:" آن الأوان لضخ رؤوس أموال جديدة في قطاع الصناعة وعمل رجال الأعمال في قطاع الصناعة بكل قوة".

