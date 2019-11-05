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تامر أمين: الرئيس السيسي صريح في كل خطاباته وأكد أن الصناعة لم تحظ بفرصة.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:22 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
قال الإعلامي تامر أمين، تعليقا على افتتاحات الرئيس في جنوب سيناء والسويس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صريح في كافة خطاباته.

وأضاف تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" الرئيس واجه الحكومة والمصريين وقال إن الصناعة لم تحصل على فرصتها في مصر".

وتابع تامر أمين:" سعيد بأن الرئيس وضع يده على الجرح، ومصر قفزت قفزات كثيرة في مختلف المجالات ومنها شبكة الطرق والمشاريع التنموية ما عدا الصناعة".

وأكمل تامر أمين:" قطاع الصناعة لم يصل إلى معدلات الأداء المطلوبة وعدد المصانع التي أغلقت بعد عام 2011 كان عدد رهيب وعادت العجلة تدور مرة اخرى ولكنها لم تدور بشكل كافي"، مضيفا:" آن الأوان لضخ رؤوس أموال جديدة في قطاع الصناعة وعمل رجال الأعمال في قطاع الصناعة بكل قوة".
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