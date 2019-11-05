وزيرة التضامن تقرر تشكيل لجنة لبحث إشكاليات تكافل وكرامة بالمنيا

وافقت وزيرة التضامن، غادة والي، علي تشكيل لجنة لبحث إشكاليات تكافل وكرامة بمحافظة المنيا ومراكزها المختلفة وفى القلب منها مركز ملوي ، بسبب تعدد الإشكاليات والشكاوي خلال الفترة الأخيرة من خروج واستبعاد الأهالي المستحقين علي أن تقدم تقريرا شاملا عن أوضاع هذا الملف للجنة التضامن بمجلس النواب خلال أسبوعين.



جاء ذلك فى اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بمشاركة وزيرة التضامن، حيث أكد النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، أن إشكاليات تكافل وكرامة في المحافظة كبيرة والمواطن يئن من هذه الإشكاليات التى تعطي رسالة سلبية عن برامج الحماية الاجتماعية رغم أهميتها ورسالتها الإيجابية التى تقوم بها الدولة لصالح المواطنين.



أكد غلاب أن البيروقراطية لدي بعض المتعاملين في هذا الملف تحتاج لتدريب شامل للعاملين من أجل إنهاء مصالح المواطنين وعدم تعطيلها، وانجاز هذه المهام من أجل المواطن، مؤكدا علي أن برامج الحماية الاجتماعية لها دور إيجابي للدولة ومن ثم إهداره وإهدار نتائجه الإيجابية بالصورة التى يتداولها الكثير أمر ليس إيجابيا.



واتفق معه النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، مؤكدا أنه تم التوافق علي تشكيل لجنة لبحث هذه الإشكاليات فى محافظة المنيا وتقديم تقرير للبرلمان من وزارة التضامن ، وسيتم إخطار النواب بهذا، حتى يكونوا علي صورة واضحة بمجريات الأوضاع ويدركوا من هو مستحق ومن لا يستحق ويتم حل الإشكاليات بشكل عام.



واتفقت وزيرة التضامن غادة والي، مؤكدة أنها تزور المنيا قريبا، وقبل أن تزورها ستقوم لجنة من الوزارة حيث المختصين بهذا الملف بدراسة كل هذه الإشكاليات التى تمت إثارتها وتقديم تقرير للبرلمان، من أجل حلها وبحثها وفق الضوابط المعمول بها.