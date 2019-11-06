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اقتصاد

البنك المركزي يطلق أول مسابقة لريادة الأعمال.. اليوم

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:01 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
يطلق البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، أول مسابقة من نوعها لدعم ريادة الأعمال والشباب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسفارة الفرنسية بالقاهرة؛ بمقر نادي القرية الذكية.

ويشارك بفعاليات الإطلاق الرسمي للمسابقة كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه.

يأتي ذلك في اطار الدعم المستمر الذي يوليه البنك المركزي المصري لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب والمرأة.

وسبق للبنك المركزي المصري إطلاق مبادرة رواد النيل بالتعاون مع عدد من الوزارات والبنوك، ضمن اهتماماته بالاستثمار في العقول الشابة ومنع تصديرها للخارج وامكانية استغلالها في تنمية الاقتصاد القومي وتمكينهم.
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