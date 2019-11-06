البنك المركزي يطلق أول مسابقة لريادة الأعمال.. اليوم

يطلق البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، أول مسابقة من نوعها لدعم ريادة الأعمال والشباب بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسفارة الفرنسية بالقاهرة؛ بمقر نادي القرية الذكية.





ويشارك بفعاليات الإطلاق الرسمي للمسابقة كل من طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه.





يأتي ذلك في اطار الدعم المستمر الذي يوليه البنك المركزي المصري لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين الشباب والمرأة.



