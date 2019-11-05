لحضور افتتاح بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.. رئيس الكاف يصل للقاهرة مساء اليوم

يصل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، إلى القاهرة فى ساعة متأخرة من مساء اليوم ، لحضور مراسم افتتاح بطولة إفريقيا تحت 23 سنة المقرر لها يوم الجمعة المقبل.



يذكر أن كاف دعا عدد من نجوم القارة السمراء لحضور افتتاح البطولة منهم اريرتيا ايلونجا نجم منتخب الكونغو الديمقراطية السابق وادجار واتسون لاعب منتخب أوغندا السابق.



وتقام مباراة الافتتاح بين المنتخب اﻷوليمبى المصرى ونظيره المالى فى تمام الساعة السابعة مساء ،على أن يسبق المباراة مراسم افتتاح البطولة.



ويقع المنتخب الأوليمبى فى المجموعة الأولى التى تضم الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.



ويصعد أصحاب الثلاث مراكز الأولى إلى أولمبياد طوكيو 2020

