إيران تعلن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم

أعلن على أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن إيران ستبدأ تخصيب اليورانيوم عند مستوى 5% ابتداء من الغد.



وبحسب وكالة إيسنا، قال صالحي إن تخصيب اليورانيوم عند مستوى 5% سيبدأ في منشأة في فوردو النووية، حيث تم تعليق العملية بموجب الاتفاق النووي الإيراني.



ويأتي ذلك في إطار الخطوة الرابعة من تخفيض إيران التزاماتها ببنود الاتفاق النووي مع القوى العالمية لعام 2015.



وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن اليوم أن طهران ستبدأ تنفيذ الخطوة الرابعة لتقليص التزاماتها النووية غدا الأربعاء.



وقال روحاني إن إيران ستبدأ منذ الغد بضخ الغاز في أكثر من ألف جهاز طرد مركزي في محطة فوردو النووية".



وكانت إيران قد أعلنت يوم الاثنين تصميم نموذجين جديدن لأجهزة الطرد المركزي، وأنها أصبحت تنتج 5 كجم من اليورانيوم المخصب يوميا.



واتخذت إيران في الخطوات السابقة للتنصل من التزاماتها في الاتفاق النووي قرارت بـ: تخطي حاجز الـ300 كجم من اليورانيوم المخصب، بنسبة 3.67%.



وفي الخطوة الثانية، أعلنت إيران أنها لن تلتزم بنسبة نقاء اليورانيوم المقرر بالاتفاق 3.67%، حيث بلغت 4.5، بحسب ما أعلنه نائب رئيس الوكالة، بهروز كمالوندي.



وفي الخطوة الثالثة، تم تكليف منظمة الطاقة الذرية الايرانية بتغطية حاجة البلاد التقنية في مجال الأبحاث والتنمية وأن تضع جانبا كل الالتزامات في مجال الأبحاث والتنمية الواردة في الاتفاق النووي.



