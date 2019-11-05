أسقف الشباب يفتتح معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي.. صور

افتتح نيافة الأنبا موسى أسقف الشباب مساء اليوم، الثلاثاء، معرض الكتاب القبطي الأرثوذكسي السابع الذي تنظمه أسقفية الشباب في الفترة من الخامس من نوفمبر حتي الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري بقاعة القديس أثناسيوس الرسولي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





يشارك في المعرض أكثر من ٤٠ دار نشر من الأديرة والأسقفيات العامة والمعاهد الدينية والإيبارشيات والكنائس والمكتبات القبطية الأرثوذكسية.





وتحرص أسقفية الشباب على إقامة "معرض الكتاب" كل عام بالتزامن مع الاحتفال بجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي.