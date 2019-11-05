ضبط تشكيل عصابى قتل شخصا وأصاب شقيقه لسرقة دراجتهما البخارية في الدقهلية



وبانتقال ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد توفيق رئيس المباحث إلى مكان البلاغ تبين أن المتوفى وشقيقه عقب عودتهما من قضاء واجب عزاء بقرية عزبة العرب المجاورة لقريتهما استوقفهم مجهولون بستقلون تروسيكل وحاولوا سرقة الدراجه البخارية التى يستقلونها بالإكراه وعندما قاوموهم أطلقوا عليهم النيران وأصابوهما وسرقوها وفروا هاربين.



وبتشكيل فريق بحث أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الحادث تشكيل عصابة مكون من 4 باعة جائلين وهم "رائف" 30 عاما وشقيقه "صلاح"، 53 عاما و"وليد" 36 عاما و"محمد" 32 عاما .



وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم بحوزتهم السلاح المستخدم في الواقعة وهو بندقية خرطوش و8 طلقات من ذات العيار، والموتوسيكل المسروق، والتروسيكل المستخدم في ارتكاب الجريمة و٢ سلاح ابيض عباره عن سكين وخنجر، ومبلغ 8 آلاف جنيه.



وبمواجهتهم اعترف المتهمون باستقلالهم تروسيكل قيادة المتهم الرابع واعترضوا طريق المتوفى وشقيقه لسرقة الدراجة البخارية وعندما قاومهم أطلق المتهم الأول النار عليهما وتولى المتهمين الثاني والثالث تثبيتهم وسرقة الدراجه البخارية وفروا هاربين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة القبض على 4 أشخاص بينهم شقيقين بتهمة قطع الطريق على عامل وشقيقه وإطلاق النيران عليهم لسرقتهما عقب عودتهما من واجب العزاء في قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة مما أدى إلى مصرع أحدهم وإصابة شقيقه.وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة للعميد خالد الزينى مأمور مركز المنصورة من مستشفى المنصورة الدولى سابقا بوصول رمزي شعبان السيد، وشهرته "رمزي نجاح قنديل"، 40 عاما جثة هامدة، وشقيقه "حسن"، 47 عاما مصابا بطلقات بخرطوش في أماكن متفرقة من الجسم.