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رياضة

الدوري الإيطالي يُقدم طلبا لزيادة عدد التغييرات في مباريات الكالتشيو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:45 م
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
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محمد رشاد
قدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم طلبا لأندية الدرجة الأولى إلى مجلس الاتحاد الدولي من أجل زيادة عدد التغييرات في المباراة من 3 إلى 5.

قائمة المباريات في الدوري الإيطالي تضم 23 لاعبا، إذ يشارك 11 ويجلس 12 على مقاعد البدلاء، ويتم إجراء 3 تغييرات فقط في المباراة، جابريلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي قدم طلبا إلى مجلس الاتحاد الدولي من أجل زيادة عدد التغييرات.


ويعد مجلس الاتحاد الدولي هو المسؤول عن قوانين اللعبة وجزء من الاتحاد الدولي.

وتستفيد مباريات الدرجة الثالثة والرابعة في إيطاليا من 5 تغييرات.

وحال الموافقة على الطلب سيكون الاتحاد الإيطالي أولى الدوريات الكبرى في أوروبا يحصل على زيادة في عدد التغييرات للمباراة.
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