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حوادث

بالصور.. استجابة للأهالي إزالة عربات الفول وغرز الشاي بمحيط السفارات

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:40 م
صدى البلد
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محمد صبري
استجابة لشكاوى الأهالي، شن رجال حى شرق مدينة نصر حملة ليلية على عربات الفول وغرز الشاي التي احتلت محيط حى السفارات بمدينة نصر وشوهت المظهر الحضاري للحدائق بالحي.

وقال اللواء مجدي الوصيف، رئيس حي شرق مدينة نصر، إن الحملة تم فيها رفع جميع المخالفات والإشغالات العشوائية من الباعة الجائلين المتواجدة بالشوارع بمحيط حي السفارات وعمارات الشرطة التي شوهت المظهر الحضاري وأدت إلى التلوث البيئي في محيط المنطقة وتضرر الأهالي، وتم رفع وإزالة المخلفات والقمامة الناتجة عن ذلك.

وأفاد اللواء الوصيف، بأنه جارٍ العمل والمتابعة في جميع المناطق بقطاع الحي لإنهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنين حرصًا على استعادة المظهر الحضاري اللائق لمناطق حي شرق مدينة نصر.

بالصور.. استجابة للأهالي إزالة عربات الفول وغرز الشاي بمحيط السفارات
بالصور.. استجابة للأهالي إزالة عربات الفول وغرز الشاي بمحيط السفارات
بالصور.. استجابة للأهالي إزالة عربات الفول وغرز الشاي بمحيط السفارات
بالصور.. استجابة للأهالي إزالة عربات الفول وغرز الشاي بمحيط السفارات
بالصور.. استجابة للأهالي إزالة عربات الفول وغرز الشاي بمحيط السفارات
بالصور.. استجابة للأهالي إزالة عربات الفول وغرز الشاي بمحيط السفارات
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