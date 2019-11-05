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الدماطي: البنك الدولي يشيد بما يتم فى مصر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:25 م
الدكتورة سحر الدماطي
الدكتورة سحر الدماطي
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البهى عمرو
قالت الدكتورة سحر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية، إن تقرير البنك الدولى عن مصر يعتبر ايجابي، والتقرير أشاد بجرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اتخاذ القرارات.

وأضافت سحر الدماطي ، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي، عمرو خليل، أن التقرير أشاد بنظرة الرئيس للمستقبل، وان القرارات التي تم اتخاذها لمصلحة الشباب المقبل.

وأشارت سحر الدماطي، إلى أن المشروعات التى قامت بها مصر كانت من أكبر المشروعات التي تمت، وأوضحت ان البنك أشاد بمشروعات الطاقة.

وأوضحت سحر الدماطي ، أن البنك أشاد بمحطة الطاقة الشمسية، وقال أنها أكبر محطة فى العالم، وأن مصر حققت معدل نمو 5.5% فى 2019.
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