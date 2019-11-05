عمرو الجناينى لأعضاء الجمعية العمومية: نعمل للمصلحة العامة فقط

عقد مساء اليوم الثلاثاء عمرو الجناينى رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية من أندية القسمين الثانى والثالث فى حضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة ومحمد فضل والدكتور احمد عبدالله عضوي اللجنة ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد .



وأكد عمرو الجناينى للحضور أنه يعمل منذ توليه المسؤلية للمصلحة العامة فقط بدون النظر لأى مصالح شخصية على الإطلاق، وأن اللجنة هى المسئول عن تطوير لعبة كرة القدم طبقا لتكليف الفيفا .



وأشار عمرو الجناينى إلى أن كرة القدم اخذت منحة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير كرة القدم بما يليق بتاريخ مصر الحاضر والمستقبل ويجب علينا جميعا استغلال هذه الفرصة الذهبية ولذلك اللجنة تعمل ليل نهار من اجل المصلحة العامة .



وأكد عمرو الجناينى على عدم خوضه الانتخابات فى مستقبلا ومعه في ذلك أعضاء اللجنة حتى في حالة أتاحت اللوائح لهم ذلك ، وقال: أحترم كل أعضاء الجمعية العمومية كما أن مقر الاتحاد هو البيت الكبير لهم، وأشار رئيس لجنة إدارة الاتحاد للحضور إلى أنه لم يسع لتأجيل الجمعية العمومية العادية التى كان مقرر انعقادها فى نهاية الشهر الماضى.



وكان الحضور قد ناقشوا بعض الأمور الخاصة بتطوير كرة القدم المصرية ، حيث طلب رئيس اللجنة من الأعضاء تقديم اقتراحاتهم حتى يتم دراستها دراسة متأنيه ثم يتم الإعلان عن الأسباب الخاصة بقبولها أو عدم قبولها بشفافية تامة.



من جهته أكد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة على أن سبب تأجيل الجمعية العمومية العادية تم طبقا لخطاب اللجنه الاوليمبية المنوط بها اعتماد الجمعيات العموميه للاتحادات والاندية.



وكان ممثلو الجمعية العمومية برئاسة سمير موسى رئيس نادى الزرقا طالبو اللجنة بضرورة إعادة النظر فى انعقاد الجمعية العموميه العادية خلال الفترة المقبلة .