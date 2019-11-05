Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو الجناينى لأعضاء الجمعية العمومية: نعمل للمصلحة العامة فقط

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:57 م
عمرو الجناينى
عمرو الجناينى
Advertisements
يسري غازي
عقد مساء اليوم الثلاثاء عمرو الجناينى رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا مع عدد من أعضاء الجمعية العمومية من أندية القسمين الثانى والثالث فى حضور الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة ومحمد فضل والدكتور احمد عبدالله عضوي اللجنة ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذى للاتحاد .

وأكد عمرو الجناينى للحضور أنه يعمل منذ توليه المسؤلية للمصلحة العامة فقط بدون النظر لأى مصالح شخصية على الإطلاق، وأن اللجنة هى المسئول عن تطوير لعبة كرة القدم طبقا لتكليف الفيفا .

وأشار عمرو الجناينى إلى أن كرة القدم اخذت منحة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتطوير كرة القدم بما يليق بتاريخ مصر الحاضر والمستقبل ويجب علينا جميعا استغلال هذه الفرصة الذهبية ولذلك اللجنة تعمل ليل نهار من اجل المصلحة العامة .

وأكد عمرو الجناينى على عدم خوضه الانتخابات فى مستقبلا ومعه في ذلك أعضاء اللجنة حتى في حالة أتاحت اللوائح لهم ذلك ، وقال: أحترم كل أعضاء الجمعية العمومية كما أن مقر الاتحاد هو البيت الكبير لهم، وأشار رئيس لجنة إدارة الاتحاد للحضور إلى أنه لم يسع لتأجيل الجمعية العمومية العادية التى كان مقرر انعقادها فى نهاية الشهر الماضى.

وكان الحضور قد ناقشوا بعض الأمور الخاصة بتطوير كرة القدم المصرية ، حيث طلب رئيس اللجنة من الأعضاء تقديم اقتراحاتهم حتى يتم دراستها دراسة متأنيه ثم يتم الإعلان عن الأسباب الخاصة بقبولها أو عدم قبولها بشفافية تامة.

من جهته أكد الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة على أن سبب تأجيل الجمعية العمومية العادية تم طبقا لخطاب اللجنه الاوليمبية المنوط بها اعتماد الجمعيات العموميه للاتحادات والاندية.

وكان ممثلو الجمعية العمومية برئاسة سمير موسى رئيس نادى الزرقا طالبو اللجنة بضرورة إعادة النظر فى انعقاد الجمعية العموميه العادية خلال الفترة المقبلة .
عمرو الجناينى لأعضاء الجمعية العمومية: نعمل للمصلحة العامة فقط
عمرو الجناينى لأعضاء الجمعية العمومية: نعمل للمصلحة العامة فقط
عمرو الجناينى لأعضاء الجمعية العمومية: نعمل للمصلحة العامة فقط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمال محمد علي يحسم مصير العمومية العادية لـ اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يحسم موعد الجمعية العمومية واعتماد الميزانية خلال ساعات

اللجنة الخماسية تكشف موعد الجمعية العمومية العادية لـ اتحاد الكرة

تأجيل الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم

ترشيحاتنا

أول قرار فني لـ حسام البدري في معسكر منتخب مصر الحالي

رمضان عبد المعز يكشف عن المعنى المقصود من قوله "وأما بنعمة ربك فحدث"

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه

صدمة.. صحة البرلمان توافق على تصدير الكلاب لـ سويسرا | تفاصيل

فيديوجراف| تفاصيل مبادرة الصلح بين تركي آل الشيخ والخطيب

الجوكر المصري.. مخطط جديد من الإخوان لنشر الفوضى في مصر ..شاهد

Advertisements

شاهد| لحظة اعتداء لاعبي الزمالك على لاعب الأهلي

إنبي يعمق جراح الزمالك قبل مباراتهما فى الدوري المصري الممتاز

مشاجرة وحرب شوارع في الأهلي بسبب كوبري إيهاب أمين للاعب الزمالك.. فيديو

صدمة في المنتخب .. إصابة محمد الشناوي في مران الفراعنة .. تفاصيل

بعد إعلان الصلح مع الخطيب.. تركي آل الشيخ يلقي كلمة مباشرة بعد قليل

بث مباشر .. مباراة الأهلي والزمالك فى ثمن نهائي كأس مصر لكرة السلة

اشتباكات واعتراضات .. الأهلى يفوز على الزمالك 92_80 فى كأس مصر لكرة السلة.. فيديو

على طريقة رمضان صبحي.. لاعب الأهلي يستفز الزمالك بطريقة مثيرة في مباراة السلة ..فيديو

بعد إصابة جوميز القاسية.. الإتحاد الإنجليزى يتخذ قرارا عاجلا بخصوص سون لاعب توتنهام

بعد تفوق الزمالك عليه في أبطال أفريقيا.. جينيراسيون خارج الكونفدرالية

كأس مصر لكرة السلة.. لاعبو الزمالك يتركون ملعب المباراة بسبب جماهير الأهلي

المبادئ تنتصر.. سيد عبد الحفيظ يمنع لافتة مسيئة لنادي منافس خلال تدريبات الأهلي فى الإمارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

هانتعشى إيه النهاردة .. قرص بطاطس بالجبنة والطماطم وسلطة خيار ألمانية.. والحلو: كسكسي بالفواكه