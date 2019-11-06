جامع: 13.2 مليار جنيه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه تم تمويل ما يقرب من 601 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل من الجهاز وصل إلى 13.2 مليار جنيه، عبر التمويل المباشر من أفرع الجهاز أو من خلال الجهات الوسيطة وشركاء التنمية من البنوك والجمعيات الأهلية وشركات التأجير التمويلي أو الشركات المختصة بدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر.





وأضافت أن تلك المشروعات وفرت نحو 923 ألف فرصة عمل وبأن منهم 26 ألف مشروع صناعي وصل تمويلهم الى مليار جنيه حققوا ما يقرب من 81 ألف فرصة عمل.