جامع: 13.2 مليار جنيه تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه تم تمويل ما يقرب من 601 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بإجمالي تمويل من الجهاز وصل إلى 13.2 مليار جنيه، عبر التمويل المباشر من أفرع الجهاز أو من خلال الجهات الوسيطة وشركاء التنمية من البنوك والجمعيات الأهلية وشركات التأجير التمويلي أو الشركات المختصة بدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وأضافت أن تلك المشروعات وفرت نحو 923 ألف فرصة عمل وبأن منهم 26 ألف مشروع صناعي وصل تمويلهم الى مليار جنيه حققوا ما يقرب من 81 ألف فرصة عمل.
وأوضحت أن الجهاز يقوم بتقديم الدعم المالي لكافة أنواع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجديدة والقائمة سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية أو الحرفية و مشروعات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة ويعمل علي تيسير كافة العقبات للمشروعات الصغيرة لتصل للمنافسة بالأسواق المحلية والعالمية.
ويتم تقديم حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى استحداث منتجات جديدة، ومنها تمويل رأسمال المخاطر نظرا لأهمية دور ريادة الأعمال خلال الفترة المقبلة، وبما يتمشى مع خطة الجهاز في نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار.