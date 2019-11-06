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حسين مصطفى: العربات الكهربائية هي سيارات المستقبل.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:06 ص
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
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هاني حسين
قال حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن السيارات الكهربائية هي سيارات المستقبل وفي وقت من الأوقات تنتهي صناعة السيارات ذات الوقود التقليدي في العالم بأكمله في عام 2040.

وأضاف حسين مصطفى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنه يتم إجراء الأـبحاث على قدم وساق بتنافس قوي لتقليل تكلفة السيارات الكهربائية.

وتابع حسين مصطفى: "أحد عوامل عدم انتشار السيارات الكهربائية في العالم هو غلاء سعر السيارة وسعر بطارية السيارة التي تصل إلى نصف ثمن السيارة بأكملها".

وأكمل حسين مصطفى: "الأبحاث على السيارة الكهربائية مستمرة حتى الأن من أجل تقليل وقت شحن السيارة وتقليل سعرها والمدة التي تسيرها السيارة دون شحن".
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