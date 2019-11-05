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فن

هل تدخل الأزهر أو يوسف الشريف؟ منتج "نصيبي وقسمتك" يكشف سبب عدم إذاعة "حكاية بدلة جديدة"

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:25 م
صدى البلد
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أحمد البهى
كشف المنتج أحمد عبدالعاطي عن سر عدم إذاعة حكاية بدلة جديدة للفنان شريف سلامة على مجموعة قنوات onE ، ضمن مجموعة حلقات الجزء الثالث من نصيبى وقسمتك 3 ، رغم إذاعتها على قنوات mbc4 .

وقال عبد العاطى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن ما تم تداوله ليس صحيحا بالمرة وما قيل عن اعتراض الأزهر منافٍ تماما للحقيقة وأن الحكاية مجرد خيال علمي، متابعا: لا يوجد تشابه بين القصة ومسلسل الفنان يوسف الشريف الجديد، والذى من المقرر ان يذاع خلال شهر رمضان القادم .

وتابع عبد العاطي أن مجموعة قنوات onE، تعاقدت من البداية على إذاعة 45 حلقة فقط ، طبقًا لـ خطتها البرامجية ، بينما تعاقدت مجموعة قنوات mbc4 ، على 50 حلقة ، وهو ما جعل الحكاية لا تعرض على الشاشة المصرية .
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