هل تدخل الأزهر أو يوسف الشريف؟ منتج "نصيبي وقسمتك" يكشف سبب عدم إذاعة "حكاية بدلة جديدة"

كشف المنتج أحمد عبدالعاطي عن سر عدم إذاعة حكاية بدلة جديدة للفنان شريف سلامة على مجموعة قنوات onE ، ضمن مجموعة حلقات الجزء الثالث من نصيبى وقسمتك 3 ، رغم إذاعتها على قنوات mbc4 .



وقال عبد العاطى في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إن ما تم تداوله ليس صحيحا بالمرة وما قيل عن اعتراض الأزهر منافٍ تماما للحقيقة وأن الحكاية مجرد خيال علمي، متابعا: لا يوجد تشابه بين القصة ومسلسل الفنان يوسف الشريف الجديد، والذى من المقرر ان يذاع خلال شهر رمضان القادم .



وتابع عبد العاطي أن مجموعة قنوات onE، تعاقدت من البداية على إذاعة 45 حلقة فقط ، طبقًا لـ خطتها البرامجية ، بينما تعاقدت مجموعة قنوات mbc4 ، على 50 حلقة ، وهو ما جعل الحكاية لا تعرض على الشاشة المصرية .