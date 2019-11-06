خلال فعاليات الناس والبنوك.. خبراء ورؤساء مصارف يؤكدون: التعامل الإلكتروني إحدى أولويات تطبيق الشمول المالي

انطلقت فعاليات مؤتمر الناس والبنوك، صباح أمس لدعم الانتقال من التعاملات بالكاش إلي وسائل الدفع والتحصيل الالكتروني، ليؤكد خبراء الاقتصاد والبنوك، أنها أقصر الطرق لتحقيق الشمول المالي.

وقال إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي المصري، إن تكلفة تداول الكاش بالسوق المصرية تقدر بنحو 94 مليار جنيه.





وأكد وكيل المحافظ المساعد على هامش مؤتمر الناس والبنوك اليوم الثلاثاء أن هذه القيمة سبب كافٍ للاهتمام بالتحول إلى مجتمع أقل استخدامًا للنقد.





وأضاف أن البنك المركزي والقطاع المصرفي لاعب أساسي في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على استخدام الكاش، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يستهدف تفعيل مليون نقطة قبول بنهاية العام المقبل.





وأشار إلى أن البنوك أطلقت 5 ملايين بطاقة مدفوعة مقدمًا منذ مايو الماضي، بالإضافة إلى إصدار 400 ألف بطاقة لذوي الهمم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.





وقالت عبير خضر، رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك الأهلي المصري، إن صناعة أمن المعلومات تتطلب المزيد من تأمين البنية التحتية لقواعد البيانات ونظم التشغيل للكشف عن أي ثغرات أمنية تهدد البنك أو حسابات العملاء.





جاء ذلك خلال مشاركة عبير خضر خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الناس والبنوك تحت عنوان " التحديات والتهديدات التي تواجه الثورة الرقمية" برئاسة محمد الإتربي، رئيس بنك مصر.





وأوضحت عبير خضر أن تحديث هواتف المحمول يعد من الأمور الهامة لتأمين عملاء البنوك، بالإضافة للحصول على تحميل تطبيقات الموبايل من المصادر الموثوق بها والمعتمدة حتي لا يكون بها ثغرات للحصول علي معلومات العملاء وبياناتهم.





وقال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أنه لا يمكن على الإطلاق التحكم في القضاء على سرقة المعلومات والبيانات في ظل قيام الهاكرز، باستخدام تقنيات متطورة للسطو على المعلومات.





وأوضح غنيم، أن تلك الحرب ستظل مستمرة ولكن على البنوك والجهات المعنية، العمل دوما على تطوير أنظمتها الأمنية والمعلوماتية.





وذكر أن تأمين المعلومات وسريتها ينبغي أن يتم تخصيص جزء من الميزانية الخاصة بالمؤسسات والبنوك لتأمين معلوماتها إذ أن ترشيد الإنفاق على تلك البنود يؤدي لاختراقها.





وقال طارق الخولي، رئيس بنك المؤسسة المصرفية سايب، إن إجمالي بطاقات الائتمان في عام 2019 سجل 3.159 مليون بطاقة مقابل 3 ملايين بطاقة في العام الماضي.





وأضاف طارق الخولي ؛ أن البنك المركزي شجع البنوك علي زيادة المحافظ البنكية بنسبة 10% لزيادة العملاء سيتم تجميد الرخصة للبنك لفترة معينة بما يساعد علي افساح المجال أمام البنوك لتقديم الخدمات المصرفية.





وذكر طارق الخولي أن تطوير العمل المصرفي يتطلب المزيد من توسيع الخدمات المصرفية خصوصا خدمات الانترنت البنكي لزيادة أعداد العملاء لدي البنوك، مشددا علي المصارف الشركات بضرورة العمل علي توفير المعايير الأمنية لتأمين المعلومات ومنع الاختراق لحسابات العملاء.



