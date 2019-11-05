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منوعات

واتساب يطرح ميزة جديدة لمستخدمى هواتف أندرويد.. تعرف عليها

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:31 م
صدى البلد
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كريم جمال
طرح تطبيق المراسلات الفورية الأشهر عالميًا واتساب تحديث جديد، يتيح لمستخدميه على الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، يحتوى على أشكال تعبيرية جديدة emojis.

وحسب صحيفة تايمز أوف انديا الهندية، يحمل التحديث رقم 2.19.315 و يحتوى على emojis جديد يبلغ عددها 230 رسم تعبيري.

يذكر أن شركة واتساب كانت قد أعلنت أنها ستتيح إمكانية مشاهدة مقاطع وإعلانات أفلام وبرامج نتفليكس Netflex عبر تطبيقها دون ترك المحادثة منه أو إغلاق البرنامج.

وربما يكون تغييرا قليلا ولكنه قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يشاهدون الكثير من Netflix ويخططون لساعات مع أصدقائهم وعائلتهم.
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