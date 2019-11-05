ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بإعادة تصنيع مخدر الهيروين..فيديو

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية، تخصصا فى الاتجار بمخدر الهيروين ورصد محاولتهما تصنيع وإعادة تدوير ذات المخدر لمضاعفة كمياته، وقد أمكن الوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامى، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات تصنيعها أو جلبها وتهريبها وترويجها.



وأكدت التحريات أن المتهمان (عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة - مقيمان بدائرة قسمى شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وثالث العريش بشمال سيناء)، حيث يقوم أحدهما بتجهيز المواد الكميائية والخامات والأوانى اللازمة فى تصنيع مخدر الهيروين الخام، بينما يقوم الثانى بترويج المنتج النهائى من ذلك المخدر على عملائهما بالبلاد.



عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المتهمين وضبطهما حال استقلالهما إحدى السيارات فى أحد الأكمنة التى أعدت لضبطهما بالقرب من مسكن الأول، وبتفتيشهما والسيارة والمسكن والمخزن الخاص بالمتهم الأول بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.



وتم ضبط الآتى :6000 قرص لعقار "الكبتاجون" المخدر، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 50 جراما، و10 أقراص مخدرة لعقار "الترمادول"و23 برميل، و5 أكياس لبعض المواد الكيميائية مختلفة الأنواع والتى تستخدم فى عملية التصنيع وزنت 485 كيلو جرام، و19 زجاجة و13 جركن لبعض المواد الكيميائية مختلفة الأنواع المستخدمة فى عملية التصنيع، ومبلغ مالى قدره 190 ألف جنيه و4 هواتف محمولة ، و2 ميزان حساس .



وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات، وأيدا ما جاء بالتحريات..تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .