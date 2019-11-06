Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

خبيرة تكشف عن مفأجاة سارة لبرج القوس.. وتوجه له نصيحة هامة.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:18 م
صدى البلد
Advertisements
آلاء حسن - آية التيجي -عدسة / صلاح مهدي
قالت منى أحمد، خبيرة الأبراج وعلم الفلك، إن برج القوس بدأ وضع النقاط على الحروف، والشعور بفترة الانطلاق بعد صبر دام 11 شهراً لاكتشاف حقائق حوله. 

وأضافت منى أحمد، في استضافتها بندوة "صدى البلد"، أنه من الجيد اكتشاف الحقائق في هذا الوقت من أجل دخول 2020 بنظافة تامة. 

وتابعت خبيرة الأبراج، أن هناك انطلاقة جديدة لبرج القوس في شهر 11 وسيعوضه الله عن التعب والضغوط والمشاكل التي مر بها، بالإضافة إلى دخول سنة جديدة مليئة بالمفاجآت.

ووجهت منى أحمد، نصيحة لبرج القوس قائلة "أنصحك بالاتزان والرجوع إلى ما كنت عليه فأنت برج الحظ والرجوع لكاريزما الحب كالسابق".
AdvertisementS

ترشيحاتنا

أسعار حلوى المولد .. صندوق المجوهرات بـ 1600 جنيه .. وعبوات الغلابة بـ 50 جنيها

أنا المهدي المنتظر وسأحرر القدس.. الأمن الكويتي يعتقل مجهولا داخل المطار.. تفاصيل

مشكلة تواجه أصحاب سماعة AirPods Pro الجديدة

فيديوجراف| زوجة رياض محرز تكشف حقيقة خيانتها

بفستان كرانيش.. حلا شيحة تبرز جمالها

روسيا اليوم: استقالة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالد الغندور ونجوم إفريقيا فى ودية ذكرى المسيرة الخضراء المغربية | صور

السيسي يوجه بمواصلة الجهود لتطوير المنطقة الاقتصادية للقناة لجذب الاستثمارات .. صور

فستان أسود مفتوح.. شاكيرا تشعل انستجرام بـ إطلالة مميزة.. شاهد