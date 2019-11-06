خبيرة تكشف عن مفأجاة سارة لبرج القوس.. وتوجه له نصيحة هامة.. فيديو

قالت منى أحمد، خبيرة الأبراج وعلم الفلك، إن برج القوس بدأ وضع النقاط على الحروف، والشعور بفترة الانطلاق بعد صبر دام 11 شهراً لاكتشاف حقائق حوله.





وأضافت منى أحمد، في استضافتها بندوة "صدى البلد"، أنه من الجيد اكتشاف الحقائق في هذا الوقت من أجل دخول 2020 بنظافة تامة.





وتابعت خبيرة الأبراج، أن هناك انطلاقة جديدة لبرج القوس في شهر 11 وسيعوضه الله عن التعب والضغوط والمشاكل التي مر بها، بالإضافة إلى دخول سنة جديدة مليئة بالمفاجآت.



