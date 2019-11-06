خبيرة تكشف عن مفأجاة سارة لبرج القوس.. وتوجه له نصيحة هامة.. فيديو

قالت منى أحمد، خبيرة الأبراج وعلم الفلك، إن برج القوس بدأ وضع النقاط على الحروف، والشعور بفترة الانطلاق بعد صبر دام 11 شهراً لاكتشاف حقائق حوله.
وأضافت منى أحمد، في استضافتها بندوة "صدى البلد"، أنه من الجيد اكتشاف الحقائق في هذا الوقت من أجل دخول 2020 بنظافة تامة.
وتابعت خبيرة الأبراج، أن هناك انطلاقة جديدة لبرج القوس في شهر 11 وسيعوضه الله عن التعب والضغوط والمشاكل التي مر بها، بالإضافة إلى دخول سنة جديدة مليئة بالمفاجآت.
ووجهت منى أحمد، نصيحة لبرج القوس قائلة "أنصحك بالاتزان والرجوع إلى ما كنت عليه فأنت برج الحظ والرجوع لكاريزما الحب كالسابق".