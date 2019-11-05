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اقتصاد

نزار سامي: التكنولوجيا أساس التنمية المستدامة

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:01 م
رؤية 2030
رؤية 2030
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آية الجارحي
قال الدكتور نزار سامي، مستشار الابتكار وريادة الأعمال، إن الشركات الكبرى لها دور كبير في تحفيز رواد الأعمال على ما يسمى بريادة الأعمال المجتمعية، والتي تهتم بتحقيق الربح مع حل المشكلات الموجودة في المجتمع باستخدام التكنولوجيا.

وأضاف سامي خلال كلمته بجلسة ريادة الأعمال محرك لتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي، ضمن فعاليات اليوم الثالث في النسخة الثالثة للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن التكنولوجيا هي أساس حل جميع المشكلات، فبدون التكنولوجيا لا يمكن أن نضمن الاستدامة.

وأشار إلى أن ريادة الأعمال المجتمعية، هي عبارة عن تسهيل حياة المواطنين من خلال إعادة استخدام التكنولوجيا للوصول إلى حلول عبقرية للمشكلات المختلفة التي تواجه المجتمع

وتابع أن رؤية مصر 2030 تتحدث أن تكون مصر من أفضل الاقتصاديات تنافسا على مستوى العالم، بأن يكون الاقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة ويعتمد على عبقرية المكان والإنسان المصري، ويهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المصريين.

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