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اقتصاد

مدير مشروع رواد 2030: إطلاق أول حاضنة عربية إلكترونية .. ديسمبر المقبل

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:55 م
خليل
خليل
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آية الجارحي
أعلنت غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، عن إطلاق أول حاضنة عربية إلكترونية في ديسمبر المقبل لتشجيع الشباب ودعم رواد الأعمال وتوفير كافة المعلومات الخاصة وإمدادهم بكافة الدورات التي يحتاجها رائد الأعمال.

وأضافت خلال جلسة ريادة الأعمال محرك لتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي من فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن المشروع يعمل في مجالات ريادة الأعمال والابتكار ويهدف في الأساس إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، والاستفادة من الطاقات الإبداعية لدى الشباب وتوظيفها لضمان تحقيق النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والإبداع، مضيفأ ان البرنامج يساعد بشكل كبير في تعزيز فكرة العمل الحر وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن البرنامج تأتي أهميته بهدف النهوض بالاقتصاد، وتشجيع ريادة الأعمال وتوفير البيئة اللازمة لها لتتمكن مصر وتكون ضمن أفضل 30 دولة في العالم بحلول 2030.

وأشارت إلى أن البرنامج أطلق حملة “ابدأ مستقبلك”، في الجامعات والمدارس المصرية وذلك لتوعية طلاب المدارس والجامعات بمفهوم ريادة الأعمال وذلك من خلال حملات توعية أو أنشطة تساعد الطلاب على كيفية إنشاء المشروع الخاص به، لافتة إلى أن البرنامج وفر 335 ألف فرصة عمل للشباب، و1800 دورة تدريبية لاحتضان الشباب حتى الآن.

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