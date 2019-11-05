نادى المرأة الأفريقية يطلق مبادرة مليون سيدة مصرية

أعلنت آمنة فزاع، مندوب عام الجمعية الافريقية اللجنة القومية للاتحاد الافريقي ورئيس نادى المرأة الأفريقية ، عن إطلاق النادى لمبادرة مليون سيدة مصرية داخل النادى بهدف تعرف المرأة المصرية على المرأة الأفريقية مما يساهم في إحداث الشراكات وتبادل الخبرات وتفعيل عملية التنمية المستدامة بشكلها المطلوب.



وأضافت خلال جلسة الشراكات الفعالة بين المؤسسات لتحقيق التنمية المستدامة من فعاليات اليوم الثالث للتنمية المستدامة، أن النادق حقق عدة شراكات فعالة خلال الفترة السابقة بين مصر والسودان والجزائر وليبيا ليكون النادي حلقة تواصل بين سيدات القارة الأفريقية.



وأوضحت أن نادى المرأة الافريقية يعمل على تحقيق اهداف التنمية المستدامة خلال القارة الأفريقية، مشيرة إلى أن هناك العديد من الشراكات مع المؤسسات الحكومية المصرية وخاصة وزارة الشباب والرياضة.



وأكدت أن النادى يستهدف مساعدة المرأة منذ ولادتها حتي وصولها إلى سوق العمل، موضحة أن هناك العديد من سيدات الأفريقية حتى الآن لديها المشروع الخاص بها والعمل من المنزل أيضًا.