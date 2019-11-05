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مليون و100 ألف متر مكعب إنتاجا يوميا.. جهاز مياه الشرب: ننفذ 25 مشروع تحلية لمياه البحر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:14 م
محطات تحلية مياة
محطات تحلية مياة البحر
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هاني حسين
قال محمد عبد العظيم، المتحدث الإعلامي للجهاز التنفيذي لمياه الشرب، إنه في مجال المياه ومحطات تحلية مياه البحر والاستفادة من الأمطار تم تحقيق طفرة مهمة.

وأضاف محمد عبد العظيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مصر تنفذ أكثر من 25 مشروعًا لتحلية مياه البحر، وكان الإنتاج اليومي لمحطات تحلية مياه البحر 80 ألف متر مكعب منذ 4 سنوات، ووصلنا اليوم إلى إنتاج مليون و100 ألف متر مكعب من مياه المحلاة من مياه البحر.

تابع محمد عبد العظيم، "هناك فرق كبير يوضح المجهود والمشاريع العملاقة التي تم تنفيذها من أجل توفير المياه بما يعود بالنفع على مصر".

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