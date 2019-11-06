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اقتصاد

البنك المركزي: ارتفاع النقد المعدني المتداول إلى 590 مليون جنيه يوليو الماضي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 12:02 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيى
ارتفع حجم النقد المعدني المتداول خارج خزانة البنك المركزي المصري بنهاية يوليو الماضي إلى 590 مليون جنيه مقابل 579 مليون جنيه في يونيو السابق له بزيادة بلغت 11 مليون جنيه، ومقارنة بـ 570 مليون جنيه في مايو من العام الحالي بفارق 20 مليون جنيه.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن جملة النقد المتداول خارج خزائنه من العملات المعاونة وصلت لـ629 مليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 618 مليوناً في يونيو السابق ومقارنة بـ609 ملايين جنيه في مايو 2019.

وصل حجم النقد المتداول الورقي إلى 39 مليون جنيه في شهور مايو حتى يوليو علي التوالي.
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