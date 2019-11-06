بروتون proton تطرح إصدار جديدا في مصر.. سعر ومواصفات

كشف وكيل سيارات بروتون في مصر عن إضافة إصدار جديد لطرازات بروتون بريفي في السوق المصري والتي تستمر في الظهور كموديل 2019 في الوقت الحالي في مصر.
proton
وتتوفر السيارة proton preve 2020 في مصر بمحرك 1600 سي سي تيربو بقوة 140 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيك 5 سرعات cvt .
تأتي النسخة الجديدة من بروتون بريف عالية التجهيزات في اصدار بريميم proton preve 2020 بتجهيزات عديدة منها تكييف أوتوماتيك ومثبت للسرعة وايرباج أمامي وجانبي شاشة 7 انش ولمسات جلدية في عجلة القيادة وغيرها من التجهيزات.
سعر بروتون بريف 2020
تأتي النسخة الجديدة من بروتون بريف بريميوم proton preve 2020 بسعر 275 ألف جنيه مما يجعلها سيارة منافسة في فئتها في السوق المصري