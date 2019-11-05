افتتاح أول هوسبيس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بإيبارشية طما .. صور

افتتح نيافة الأنبا إسحق أسقف طما هوسبيس "Hospice" البابا شنودة الثالث للرعاية التلطيفية بدير القمص يسى ميخائيل بطما.



أكد أسقف طما أثناء الافتتاح أن مثلث الرحمات الأنبا فام قد وضع بذرة هذا المكان وأن المبنى هو النواة والخميرة لمثل هذه الخدمة في الإيبارشية.



يذكر أن كلمة "hospice" مشتقة من hospes اللاتينية ، وهي الكلمة التي خدمت واجب مزدوج في الإشارة إلى كل من الضيوف والمضيفين.



يبدأ دور الهوسبيس بعد إعلان عجز الطب عن علاج حالة مرضية ويتم إبلاغ المريض وأسرته، فى تلك المرحلة يبدأ الهوسبيس فى دعم المريض وتقدم له الرعاية وخدمات الهوسبيس المتنوعة التى تناسب حالته المرضية.



شهد الافتتاح حضور د.نبيل صبرى و د.سامى واصف عن جلوبال كانسر كير مصر – انجلترا ونخبة من الأطباء من داخل وخارج الإيبارشية.