يقتل طفله بسبب البلاي ستيشن: أنا شقيان عليه وعلى إخوته ومقصدتش أموته

"أنا شقيان عليه وعلي اخواته سرق الفلوس اللي بحوشها عشانهم وراح لعب بيها.. والله مكنش قصدي أموته هو في حد يقتل ضناه".. بهذه الكلمات بدأ مهندس زراعي اعترافاته حول اتهامه بقتل طفله البالغ من عمره 8 سنوات بعد سرقته مبلغا ماليا للعب البلاي ستيشن.



وقال المتهم خميس 35 مهندس زراعي بالأوقاف في التحقيقات التي أجرتها نيابة جنوب الجيزة أن لديه 3 أطفال المجني عليه ياسين 8 سنوات وطفلة وطفل آخران وأنه يبذل أقصي مجهود في عمله لتوفير احتياجاتهم حتي تشاجر مع زوجته التي تركت له منزل الزوجية وتركت أطفاله برفقته ليتولي هو رعايتهم.



وأضاف الأب المتهم أنه ادخر مبلغ 1800 جنيه لتلبية متطلبات أبنائه في الطوارئ أو مرض أحدهم لكنه اكتشف قيام ابنه الأكبر بسرقة مبلغ 1200 جنيه منها أنفقها خلال 48 ساعة فقط في لعب البلاي ستيشن وعندما اكتشف الأمر ثار بشدة وعاتبه وانهال عليه بالضرب حتى فوجئ بالابن يفقد الوعي فأسرع بنقله إلي المستشفي إلا أن الأطباء أخبروه أنه فارق الحياة.



انهار الأب باكيا مرددا: والله مكنش قصدي ده ابني ومحدش بيقتل ضناه.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من المستشفي بوصول الطفل ياسين ٨ سنوات بالصف الثالث الابتدائي جثة هامدة وبجسده سحجات وكدمات وآثار تقييد باليدين والقدمين.



شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتفسير آثار التعذيب علي جسد الطفل المجني عليه، وأسفرت التحريات بقيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية والعقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة أن والد الطفل وراء قتله.



وقرر الأب ويدعي خميس ٣٥ سنة مهندس زراعي بالأوقاف في مناقشاته أن نجله قام بسرقة مبالغ مالية على فترات بلغت 1200 جنيه للعب بها في محلات البلاي ستيشن ما دفعه للتعدي عليه بالضرب حتي فقد الوعي فأسرع بنقله إلي المستشفي لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة، وتحفظت قوات الأمن برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور علي الأب.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.