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تعليم

مناصب شاغرة في برلمان الطلاب الوافدين في الأزهر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 11:18 م
جامعة الازهر
جامعة الازهر
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محمد شحتة
أعلن المكتب التنفيذي لبرلمان الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف عن وجود بعض المناصب الشاغرة في البرلمان مناشدا من يرغب في الإنضمام للمكتب التنفيذي بالتقدم بطلب يحدد فيه نوع المنصب.

وأوضح المكتب التنفيذي أن المناصب الشاغرة هي: رئيس لجنة الرعاية الإجتماعية، نائب رئيس لجنة الرعاية الإجتماعية، نائب رئيس اللجنة الثقافية، لجنة الشكاوى والمقترحات، مختص بشئون المدينة، مختص بشئون المعهد، مختص بشئون الكلية، مختص بشئون الدراسات العليا.

كما تتضمن المناصب الشاغرة: نائب رئيس لجنة شئون الطالبات، والأمينة العامة للجنة، ومسئولة اللجنة الثقافية، ومسئولة الرعاية الإجتماعية، ومشئولةلجنة الشباب والرياضة، ومسئولة لجنة الشكاوى والمقترحات ومسئولةلجنة الإعلام، ومسئولةلجنة الشءون المالية ومسئولةلجنة العلاقات العامة.

ويشترط في المتقدم، أن يكون مقيدا بالأزهر الشريف ويقدمما يثبت ذلك، كما يشترط أن يكون أزهريا عقيدة وفقها وتصوفا، وأن يكون حسن السير والسلوك، وسبق له العمل في البرلمان أوأى اتحاد، وألا يجمع بينعضوية اللجنة الدائمة للبرلمان وعضوية أى مكتب تنفيذي أخر من الاتحادات والروابط الطلابية الفرعية أوالإقليمية،ويتقدم الطالب بصورة التصديق الدراسيوصورة جواز السفر وصورةتين شخصيتين وسيرة ذاتية
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