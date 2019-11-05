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حوادث

مصرع شاب حرقا وإصابة آخر فى انقلاب ميكروباص بكورنيش النيل بأسوان

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:58 م
صدى البلد
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شاذلى عبد الفتاح
لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" واشتعال النيران فيها بطريق كورنيش النيل بمدينة أسوان.

وكانت غرقة عمليات مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق قد تلقت بلاغًا بحادث إشتعال النيران فى سيارة أجرة ميكروباص بعد إنقلابها بالقرب من موقف الأقاليم بطريق كورنيش النيل. 

وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى "أسامة .ج" 20 سنة، والذى توفى بعد وصوله لمستشفى أسوان الجامعى عقب إصابته بتوقف عضلة القلب .

كما أسفر الحادث عن إصابة "حسام .ك" 24 سنة والذى أصيب بكسر فى القدم اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم .

وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .
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