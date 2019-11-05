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اقتصاد

رئيس البنك الزراعي: إعادة هيكلة بإشراف البنك المركزي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:00 م
القصير
القصير
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محمد يحيى
قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، إن مصرفه يقوم بإعادة هيكلة تحت إشراف البنك المركزي، بما يسهم في تحقيق الأهداف المستهدفة لتنمية القطاع الزراعي والشمول المالي.
كان ذلك خلال عرضه اليوم لاستراتيجية البنك على لجنة الزراعة بمجلس النواب، موضحا أن البنك يقوم ببرامج تمويلية مخفضة التكاليف وعبر مصادر متعددة لرفع القدرات لديه بما ينعكس علي تمويل المحاصيل الزراعية والآلات والماشية و تطوير منظومة الري والصرف الزراعي بسعر فائدة ميسر للفلاح ضمن مبادرة البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5%.

وكشف "القصير"، عن أن البنك نجح في تسوية 45 ألف حالة تعثر بـ3 مليارات جنيه خلال الفترات الماضية بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وتطوير الدفع الإلكتروني والرقمنة المصرفية بإشراف من البنك المركزي.

وذكر أن البنك يقوم حاليا بوضع خطط لتطوير الموارد البشرية لديه والاستعانة بالكوادر البشرية وإجراء التعيينات الجديدة لديه وإعداد كوادر الصف الثاني.

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