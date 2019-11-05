برشلونة يواصل السقوط ويتعادل سلبيا مع سلافيا براج فى دورى أبطال أوروبا

انتهت مباراة برشلونة وسلافيا براج التشيكي بالتعادل السلبى فى المباراة المقامة خلال الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا على أرضية إستاد الكامب نو.





وتفوق برشلونة على ضيفه طوال أحداث المباراة من حيث الاستحواذ وعدد الكرات الخطرة على المرمى إلا أن دفاع سلافيا براج استطاع الحفاظ على مرماها و خرج بشباكه نظيفة.





وكانت أخطر هجمات اللقاء بعد تمرير فاتي كرة أرضية من الجانب الأيسر لميسي داخل منطقة الجزاء أمام المرمى وسددها الأخير مباشرة من لمسة واحدة ولكن الحارس كولار تصدى لها ببراعة.





وارتفع رصيد برشلونة إلى ثماني نقاط محتلًا بهم المركز الأول فى المجموعة الخامسة بينما تذيل سلافيا براج المجموعة بنقطتين.