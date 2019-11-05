دور الثقافة في مواجهة الإرهاب ..محاضرة بثقافة البحر الأحمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث أقامت مكتبة الطفل والشباب بالقصير بالتعاون مع مدرسة عمر بن عبدالعزيز الأعدادية بالقصير محاضرة بعنوان "دور الثقافة في مواجهة الإرهاب" ألقاها محمود محمد محمود، موضحًا أن الثقافة سلاح ماض وحتمى لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه، وكخط دفاع صلب لمنع تسلل هذا الفيروس للأجيال المقبلة، فالمواجهة العسكرية تقضي علي الإرهاب المعاصر اما الثقافة والتوعية فستقوم بالقضاء عليه في الأجيال القادمة.



أقام قصر ثقافة رأس غارب محاضرة بعنوان "دور المرأة في بناء الأسرة" ألقاتها د. أسماء عبدالمريد مسئول أمومة وطفولة بإدارة رأس غارب الصحية، وتحدثت عن كيفية العناية والاهتمام بصحة المرأة والتي لها دور بارز في بناء الأسرة، موضحة أن المرأة عليها المحافظة على صحتها لتكون لها القدرة على الانجاب وذلك بمدرسة جمالات حراجي الثانوية الفنية التجارية المشتركة، كما أقام القصرمحاضرة بعنوان "صحة الأسنان وكيفية العناية بها" ألقاتها د. إسراء حسنى نظير طبيبة أسنان بمستشفى رأس غارب المركزي، وتحدثت عن تعريف التسوس ومراحلة والوقاية منه وكيفية العناية بالأسنان وماهي العادات الصحية الخاطئة التي تضر بصحة الأسنان كالإفراط في أكل الحلويات وعدم غسل الأسنان.



يواصل بيت ثقافة القصير لليوم الثانى علي التوالي تقديم فعاليات الورشة الفنية بعنوان"لعمل عروسة المولد"، حيث تم إستكمال عمل عروسة المولد وتلصيق القماش على الزجاجة وتلوين ورق الناصبيان وتم تركيب جميع أجزاء العروسة وتم عرض نتاج الورشة بالمدرسة الثانوية بنات، وأقام بيت ثقافة أبرق ورشة فنية للرسم الحر بورق البرستول وألوان الخشب وبمدرسة الفريق سعد الشاذلى بمنطقة الخير بقرية أبرق.