عزيز ميرزا.. نصاب كندي يجذب ضحاياه عبر انستجرام ونهايته الحبس في سجن دبي

ألقت السلطات الإماراتية القبض على الكندي عزيز كوم ميرزا، بتهمة التورط في أعمال احتيال، عبر جمع أموال طائلة من مستثمرين حول العالم، وفق خطته للثراء السريع.



ويصف ميرزا نفسه، بأنه مستثمر ورجل أعمال، حيث يعيش حياة مترفة، بواسطة الأموال التي جمعها من رجال الأعمال، وينشر صورا له على موقع تبادل الصور انستجرام، في منازله الفخمة بالإمارات، وسياراته الفارهة.



واحتجز ميرزا، وهو من أصول باكستانية، من جانب شرطة منطقة "بر دبي"، في الـ27 من أكتوبر الماضي بعد شكوى من مواطن إماراتي احتال عليه ميرزا بمبلغ تجاوز 150 ألف دولار.



وتقول مصادر في النيابة العامة بدبي، إن المحتال الكندي يخضع للتحقيق حاليًّا بتهمة الاستيلاء على أموال الغير بصورة غير قانونية، من ضحايا بلغ عددهم نحو 1500 ضحية.



