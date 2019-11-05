صاروخ أم قنبلة.. انفجار في بغداد والأمن يطلق النار الحي في كربلاء

سمع دوي انفجار في العاصمة العراقية بغداد بحسب ما كرته وكالة رويترز.



وقالت مصادر لوكالة أناضول إن الصوت نتج عن انفجار قنبلة صوتية بالقرب من حشد للمتظاهرين.



وقالت وسائل إعلام عراقية إن الانفجار كان صاروخا سقط في نهر دجلة بين جسري السنط والأحرار.



وتستمر التظاهرات المناهضة للحكومة في بغداد، وقالت وسائل إعلان أن قوة أمنية اعتلت مبنى مجلس محافظة كربلاء وأطلقت الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين.



فيما حاول عدد من المتظاهرين حاولوا اقتحام مبنى المحافظة.







