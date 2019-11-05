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الأعلى للآثار: كشف أثري كبير خلال أيام في جبانة منف.. فيديو

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:06 م
صدى البلد
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هاني حسين
أعلن مصطفى وزيري أمين المجلس الاعلى للآثار، عن كشف أثري جديد، قائلا:" كشف أثري كبير خلال بضعة أيام سيتم الإعلان عنه وسيكون في جبانة منف".

ووجه مصطفى وزيري التحية إلى مجلس النواب على القانون رقم 117 وتعديلاته التي تغلظ عقوبة الاتجار في الآثار والحفر خلسة وإخفاء الآثار، حيث تم تغليظ العقوبات وأصبحت جناية وليس جنحة والعقوبة تصل إلى السجن المشدد 15 عام، والغرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه.

وأضاف مصطفى وزيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، أن وزير الأثار ناقش في مجلس النواب قانوني الهيئة الإقتصادية للمتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة بالفسطاط وتم موافقة مجلس النواب عليهما.

وتابع مصطفى وزيري:" سيكون هناك قاعة مخصصة في المتحف المصري الكبير تحت اسم خبيئة العساسيف".

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