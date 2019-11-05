وزيرة السياحة: نستهدف تحقيق التنمية السياحية المستدامة بصياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تتماشى مع الاتجاهات العالمية .. فودة: مصر ستبدأ عصرا جديدا لتنشيط القطاع في 2020

وزيرة السياحة:

= حرصنا غي عامين ماضيين على إعادة صياغة وتطوير علاقاتنا مع المؤسسات والمنظمات الدولية = تعاون مع منظمة السياحة العالمية لتحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية لتتماشى مع مثيلتها الدولية = تحقيق التنمية السياحية المستدامة عبر صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تتماشى مع الاتجاهات العالمية = قرار الحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ سيكون له أثر كبير على زيادة أعداد السائحين





محافظ جنوب سيناء:

= شرم الشيخ بها ٥٠٠ فندق ومنتجع سياحي والمدينة من أهم المقاصد السياحية عالميا

= مصر ستبدأ عصرا جديدا للسياحة في ٢٠٢٠ خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير

= مصر خلال السنوات الخمس الماضية استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة وتستعيد مكانتها الدولية

= مصر استقبلت 500 ألف سائح بريطاني العام الماضي رغم القيود التي كانت مفروضة على رحلات الطيران لـ شرم الشيخ





الأمين العام لمنظمة السياحة العالمي:

= خلال عام ونصف استطاعت مصر أن تحقق انجازا كبيرا في مجال السياحة

= النموذج المصري في الإصلاح الهيكلي أصبح نموذجا يحتذى به ونقدمه مثالا لـ ١٥٩ دولة









عقدت اليوم وزارة السياحة، بالجناح المصري المشارك ببورصة لندن الدولية للسياح، مؤتمرا صحفيا للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، و"زوراب بولوليكاشڤيلي" الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية.





استهلت الوزيرة المؤتمر بالترحيب بالحضور، وقدمت الشكر لمحافظ جنوب سيناء على الجهود التي يقوم بها لتطوير مدينة شرم الشيخ التي تعد من أهم المقاصد السياحية في مصر، لافتة إلى التطور الذي شهدته مدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية بالرغم من قيود الرحلات الجوية التي كانت تفرضها الحكومة البريطانية على مطار شرم الشيخ، حيث استطاعت المدينة أن تثبت أنها مدينة عالمية قادرة على مواكبة الاتجاهات الدولية.





وقالت الدكتورة رانيا المشاط أن حصول وزارة السياحة اليوم على جائزة "الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة عالميا" لعام 2019 من بورصة لندن الدولية للسياحة، هي رسالة بأن مصر رائدة في كافة المجالات ومنها السياحة، مضيفة أن الوزارة خلال العامين الماضيين حرصت على إعادة صياغة وتطوير علاقاتها مع المؤسسات والمنظمات الدولية.





وأشارت إلى تعاون الوزارة مع منظمة السياحة العالمية لتحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية لتتماشى مع مثيلتها الدولية، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن المعايير الجديدة New Hospitality Criteria فى سبتمبر الماضى.





كما أوضحت الوزيرة أنه من خلال الجناح المصري ببورصة لندن الدولية للسياحة تروج الوزارة للمقاصد السياحية المختلفة ومنها مدينة شرم الشيخ وسيوة والأقصر وأسوان والغردقة، كما تروج للمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى أنه تم تخصيص جزءا خاصا عن الملك "توت عنخ آمون" وذلك بالتزامن مع المعرض المؤقت لآثار الملك توت عنخ آمون الذي تستضيفه لندن هذه الأيام.





وأضافت أن الجناح المصرى به ركن تم تخصيصه لإلقاء الضوء على أهداف التنمية المستدامة SDGs وارتباطها بقطاع السياحة، وذلك فى إطار تبنى وزارة السياحة لتطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة فى قطاع السياحة المصري، وفي ظل رؤية برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع، وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.





وأشارت الوزيرة إلى برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته وقامت بتحقيق العديد من أهدافه، وأصدرت تقرير المتابعة الأول لما تم تحقيقه وتنفيذه من محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة فى سبتمبر الماضى بعد مرور أقل من عام وتحدثت الوزيرة عن جهود الوزارة التي بدأت تؤتي بثمارها حيث وصلت إيرادات السياحة للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ الى أعلى إيراد لها على الإطلاق.





وقالت أن قرار الحكومة البريطانية برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، سيكون له اثرا كبيرا على زيادة أعداد السائحين إلى مصر مما سيساهم في تحقيق الهدف الأشمل لبرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وهو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.





من جهته، أكد محافظ جنوب سيناء على سعادته برفع قيود الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، مشيرا الى أن أعداد السائحين البريطانيين إلى مصر العام الماضي وصل الى ما يقرب من ٥٠٠ ألف سائح رغم القيود التي كانت مفروضة على رحلات الطيران إلى شرم الشيخ، وقال أن مصر خلال السنوات الخمس الماضية استطاعت أن تحقق إنجازات كبيرة وتستعيد مكانتها الدولية.





وأكد المحافظ على أن مصر ستبدأ عصرا جديدا للسياحة في ٢٠٢٠ خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب أنها تمتلك مقاصد سياحية متنوعة ومتفردة تجذب العالم إليها.





وأشار إلى أن مدينة شرم الشيخ بها ٥٠٠ فندق ومنتجع سياحي، وأنها إلى جانب كونها من أهم المقاصد السياحية عالميا، فهي أصبحت مشهورة جدا بسياحة المؤتمرات، وأنها استضافت العام الماضي أول قمة عربية أوروبية، متابعا: "كما تم تطوير ميناء شرم الشيخ البحري لاستقبال المراكب السياحية الكبيرة، كما تم إنشاء طريق سريع جديد من نفق الشهيد أحمد حمدي بطول ٣٣٤ كم ليختصر المسافة من القاهرة الى شرم الشيخ ليستغرق ٣ ساعات فقط".





وأشار أيضا إلى افتتاح متحف الآثار الجديد في شرم الشيخ قريبا والذي سيعمل على إنعاش السياحة الثقافية بالمدينة، داعيا الجميع إلى السفر إلى مدينة شرم الشيخ للاستمتاع بمقوماتها المتفردة.





ومن ناحيته أعرب "زوراب بولوليكاشڤيلي" الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية عن سعادته بتواجده في الجناح المصري ببورصة لندن الدولية للسياحة.





وأوضح إنه خلال عام ونصف استطاعت مصر أن تحقق انجازا كبيرا في مجال السياحة وذلك من خلال الخطة الإستراتيجية التي وضعتها وزارة السياحة المصرية لتطوير قطاع السياحة، والمتمثلة في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، والذي حققت الوزارة أهدافه في فترة وجيزة، وأصبح نموذجا يحتذى به ونقدمه مثالا لـ ١٥٩ دولة وهم الأعضاء في منظمة السياحة العالمية.





وأكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية على أن الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارة السياحة للترويج للسياحة المصرية، نجحت في اجتذاب أعداد كبيرة من السائحين الى مصر، وأن هذه الأعداد تزداد بسرعة كبيرة، مؤكدا على أن منظمة السياحة العالمية على استعداد دائم لدعم قطاع السياحة في مصر.





وتابع: "حضرت في مصر اجتماعين في غاية الأهمية لدورتين متتاليتين للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية، أحدهما في القاهرة والثاني في مدينة شرم الشيخ، وخلال اجتماع الدورة الـ ٤٥ للجنة الإقليمية للشرق الأوسط الذي عقد في القاهرة مارس الماضي، نظمت وزارة السياحة "منتدى الابتكار التكنولوجي في السياحة" وهو الًاول في منطقة الشرق الأوسط، والذي تضمن المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة، والتي أبرزت العديد من الشباب المصري الذي يمتلك أفكار مبتكرة ومتميزة يمكن الاستفادة منها عالميا".





وفي نهاية كلمته أشار "زوراب بولوليكاشڤيلي" إلى أنه يتطلع إلى افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيكون انجازا اخر لمصر.



