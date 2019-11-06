استشاري: كبسولة المعدة وحدها لا تساعد على فقدان الوزن.. فيديو

قالت مهار رداميس استشاري التغذية العلاجية، إن كبسولة المعدة تأخذ حيزًا من المعدة وتعطي الفرد إحساساً بالشبع، مضيفة: "كبسولة المعدة وحدها لا تساعد الفرد على فقدان الوزن".





وأضافت مها رداميس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، قائلة:" لابد من مراعاة نوعية الطعام الذي يدخل الجسم وكبسولة المعدة لا تكفي وحدها من أجل فقدان الوزن".





وأكملت مها رداميس: "السعرات الحرارية في حلوى المولد مرتفعة جدا، وعلى الفرد تقليل كمية حلويات المولد التي يتناولها".