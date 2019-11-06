Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري: كبسولة المعدة وحدها لا تساعد على فقدان الوزن.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:16 ص
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قالت مهار رداميس استشاري التغذية العلاجية، إن كبسولة المعدة تأخذ حيزًا من المعدة وتعطي الفرد إحساساً بالشبع، مضيفة: "كبسولة المعدة وحدها لا تساعد الفرد على فقدان الوزن".

وأضافت مها رداميس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، قائلة:" لابد من مراعاة نوعية الطعام الذي يدخل الجسم وكبسولة المعدة لا تكفي وحدها من أجل فقدان الوزن".

وأكملت مها رداميس: "السعرات الحرارية في حلوى المولد مرتفعة جدا، وعلى الفرد تقليل كمية حلويات المولد التي يتناولها".

AdvertisementS

ترشيحاتنا

المدير التنفيذي لـ بيراميدز: أرفض محاولة مسئولي المنتخب كسب بطولات زائفة.. فيديو

اخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 5-11-2019

شغب مباراة الأهلي والزمالك.. اتحاد السلة يقرر فتح تحقيق عاجل بسبب الأحداث

مع تمثال الحرية.. لقاء سويدان فى إطلالة جديدة من نيويورك.. شاهد

مصر تزدهر.. الجارالله: قرار اقتصادي قوى خلال أيام..وهؤلاء هم المتضررون

موجودة في معدتك.. بكتيريا تزيد من خطر إصابتك بسرطان الأمعاء

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة أنيقة.. زوجة محمد حماقي تتألق في عيد ميلاده| شاهد

وكيل وزارة الصحة بالكويت: ملتقى الأسبوع 12 دليل على عمق علاقاتنا مع مصر.. صور

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة