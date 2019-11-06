طارق مدني طالب بإعلام الأزهر الأول أفريقيًا في كرة القدم الخماسية

كرم اليوم الدكتور غانم السعيد عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور رضا أمين وكيل الكلية الطالب "طارق مدني" المقيد بالفرقة الثالثة بالكلية والحاصل علي المركز الأول إفريقيًا في كرة القدم الخماسية, والحاصل علي لقب هداف البطولة.





يأتي حصول "مدني" علي اللقب بعد مشاركته في النشاط الرياضي ضمن فاعليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية والمنعقد في الفترة من 19-25 أكتوبر الماضي والذي استضافته جامعة أسوان وضم الأشقاء من جميع الدول الإفريقية.



