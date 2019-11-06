Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طارق مدني طالب بإعلام الأزهر الأول أفريقيًا في كرة القدم الخماسية

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 01:11 ص
طارق مدني يحصد المركز
"طارق مدني" يحصد المركز الأول إفريقيًا في كرة القدم الخماسية
Advertisements
محمد شحتة
كرم اليوم الدكتور غانم السعيد عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور رضا أمين وكيل الكلية الطالب "طارق مدني" المقيد بالفرقة الثالثة بالكلية والحاصل علي المركز الأول إفريقيًا في كرة القدم الخماسية, والحاصل علي لقب هداف البطولة.

يأتي حصول "مدني" علي اللقب بعد مشاركته في النشاط الرياضي ضمن فاعليات أسبوع شباب الجامعات الإفريقية والمنعقد في الفترة من 19-25 أكتوبر الماضي والذي استضافته جامعة أسوان وضم الأشقاء من جميع الدول الإفريقية.

يذكر أن أسبوع شباب الجامعات نُظِم هذا العام في جامعة أسوان, بعد إعلان الرئيس السيسي أن مدينة أسوان عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019. ويهدف "أسبوع شباب الجامعات الإفريقية" إلي تفاعل الشباب الإفريقي وتبادل الثقافات وتعميق مفهوم التواصل وترسيخ المحبة والتعاون في القارة الإفريقية.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

ليفربول في الصدارة بفوز صعب على جينك بهدفين بدوري الأبطال

بعد إعلان الصلح مع الخطيب.. تركي آل الشيخ يلقي كلمة مباشرة بعد قليل

بـ ربع جنيه .. تخلصي من الرؤوس السوداء بهذا الماسك المذهل

مروة نصر تشعل حفل الأكاديمية الدولية للإعلام.. صور

بعد أسما شريف منير وخالد أبو النجا| إعلامية تهاجم الشعراوي بقسوة

تشتري سامسونج ولا آيفون؟.. تعرف على أفضل 10 موبايلات في 2019 ..صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة أنيقة.. زوجة محمد حماقي تتألق في عيد ميلاده| شاهد

وكيل وزارة الصحة بالكويت: ملتقى الأسبوع 12 دليل على عمق علاقاتنا مع مصر.. صور

لكل اسم حكاية.. وادى الحيتان في الفيوم منطقة تراث عالمى لحيتان قبل 40 مليون سنة