انطلاق الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة حلوان اليوم





وتبدأ عمليات الفرز وإعلان النتائج من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 7 نوفمبر 2019، وتكون الإعادة يوم الاثنين الموافق 11 نوفمبر 2019 من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساءً.

تنطلق اليوم، الأربعاء، الجولة الأولى من انتخابات الاتحادات الطلابية بكليات جامعة حلوان.وتبدأ انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر 2019 يعقبها انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات فى اليوم التالى الموافق 13 نوفمبر 2019، وتختتم العملية الانتخابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 14 نوفمبر 2019.وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2019/2020 من الدكتور حسام رفاعي، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، رئيسا للجنة العليا، والدكتور جمال شكرى، مستشار الدكتور رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، عضوا، والدكتور السيد العربي، المستشار القانوني الدكتور رئيس الجامعة، عضوا، وراشد محمد عصام، مدير عام رعاية الشباب، عضوا، والطالبة ندى محسن أحمد، طالبة بكلية الطب، عضوا، والطالب عبد الرحمن محمد، طالب بكلية التجارة، عضوا.