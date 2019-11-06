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محافظات

الأخلاق وحسن المعاملة.. أهم أسباب إقبال السياح على الدين الإسلامي في الغردقة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 09:54 ص
اقبال السياح على
اقبال السياح على الدين الإسلامي في الغردقة
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إبراهيم جادالله
مشهد متكرر تشهده مدينة الغردقة وهو إشهار عدد من السياح الأجانب إسلامهم بعد الاقتناع بتعاليم الدين الإسلامي وبعد تجارب معينة يخوضونها، يتأكدون خلالها من سماحة الدين الإسلامي وحمايته للحريات وتقديره للمرأة والاهتمام بالأخلاق.

وكان آخر تلك المشاهد اثنتان من السياح في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بحضور عدد من رجال الأزهر والأوقاف في المحافظة.

يقول الشيخ أحمد زرد، مدير وعظ البحر الأحمر، إن الإسلام دعا المسلمين إلى التحلي بخلق السَّمَاحَة، فإنَّ السَّمَاحَة من خلق الإسلام نفسه، فمن السَّمَاحَة عفو الله ومغفرته للمذنبين من عباده، وحلمه تبارك وتعالى على عباده، وتيسير الشريعة عليهم، وتخفيف التكاليف عنهم، ونهيهم عن الغلو في الدين، ونهيهم عن التشديد في الدين على عباد الله وهذا ما يشاهده السائح الذى يقبل على الإسلام من خلال معاملتة مع العاملين بالسياحة اللذين فى احتكاك مباشر معه.

ويضيف الشيخ أحمد زرد أن كل من يدخل فى الدين الإسلامى الحنيف، يكون بعد تعرفه على سماحة الإسلام، وذلك لما لمسوه من حسن معاملة المصريين، فالعاملون فى الغردقة فى القطاع السياحى سفراء للدين الإسلامى.

وقال الشيخ كمال منصور، مسئول الإعلام الديني بمنطقة وعظ البحر الأحمر: "تحتوي محافظة البحر الأحمر، على عدد كبير من المساجد بمختلف مدن المحافظة، ولكن يظل مسجد الميناء الكبير بالغردقة هو الأشهر، حيث يتوافد عليه آلاف السائحين يوميًا ليصبح قبلة السائحين من مختلف أنحاء العالم ومختلف الجنسيات، وأحد المعالم السياحية الإسلامية بمدينة الغردقة".

وأضاف: "يستقبل المسجد آلاف السائحين يوميًا لزيارة معالمه، والاستماع إلى دروس دينية عن سماحة الإسلام من علماء متخصصين بمختلف لغات العالم، كما يحتوي المسجد على مكتبة كبيرة بها العديد من الكتب الإسلامية التي يحصل عليها السائحون بالمجان بعدة لغات".

وكشف أن مسجد الميناء الكبير بالغردقة، شهد إشهار إسلام أكثر من 150 سائحًا من جنسيات مختلفة عن طريق أصدقائهم وأزواجهم المصريين الذين كانوا يحدثونهم عن سماحة الإسلام.
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