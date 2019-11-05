هيئة تعليم الكبار: نسعى للاستعانة بالدراما فى القضاء على الأمية ..فيديو

قال الدكتور عاشور العامرى، رئيس هيئة تعليم الكبار، إننا نسعى لتنفيذ فكرة الاستعانة بالدراما فى القضاء على الأمية.





وأضاف الدكتور عاشور العامرى، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أنه لدينا ما يقرب من 18 مليون أمى أعمارهم من فوق الـ15 عاما، وهذا مؤشر خطير ولابد من التصدى لهم من خلال برامج تعليمية لهم.





وأوضح الدكتور عاشور العامرى، أن الفنان إسماعيل فرغلى أدلى بفكرة جيدة للقضاء على الأمية من خلال الدراما والفن حتى يكون للفن دور مهم فى نشر الثقافة فى المجتمع.





وأكد الدكتور عاشور العامرى أن الدولة تسعى للقضاء على الأمية، لتصبح خالية منها فى القريب العاجل.