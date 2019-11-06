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اقتصاد

إيجاس: الكهرباء تحتل المركز الأول في استهلاك الغاز

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:28 ص
غاز
غاز
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مايكل عياد
قالت الشركة القابضة للغازات "إيجاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن قطاع الكهرباء احتل المرتبة الأولى كأكبر القطاعات المستهلكة للغاز خلال العام المالي الماضي.

ذكر تقرير صادر عن الشركة، أن جملة استهلاك القطاع بلغت 1359 بليون قدم مكعب بمعدل استهلاك يومي 3723.3 مليون قدم مكعب، ونسبة حوالي 62.3 % من إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بمصر.

بينما وصل القطاع الصناعي للمركز الثاني في استهلاك الغاز مُسجلًا 490 مليار قدم مكعب بمعدل 1342.5 مليون قدم مكعب يوميًا خلال العام المالي الماضي، مشيرا إلي أنأن نسبة الاستهلاك بلغت 22.5 % من إجمالي الاستهلاك المحلي.

أوضح التقرير أن حجم الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي والذي بلغ خلال العام المالي 2018 /2019 حوالي 2181.7 مليار قدم مكعب بمتوسط استهلاك يومي 5977.4 مليون قدم مكعب.
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