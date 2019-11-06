إيجاس: الكهرباء تحتل المركز الأول في استهلاك الغاز

قالت الشركة القابضة للغازات "إيجاس" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، إن قطاع الكهرباء احتل المرتبة الأولى كأكبر القطاعات المستهلكة للغاز خلال العام المالي الماضي.





ذكر تقرير صادر عن الشركة، أن جملة استهلاك القطاع بلغت 1359 بليون قدم مكعب بمعدل استهلاك يومي 3723.3 مليون قدم مكعب، ونسبة حوالي 62.3 % من إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بمصر.





بينما وصل القطاع الصناعي للمركز الثاني في استهلاك الغاز مُسجلًا 490 مليار قدم مكعب بمعدل 1342.5 مليون قدم مكعب يوميًا خلال العام المالي الماضي، مشيرا إلي أنأن نسبة الاستهلاك بلغت 22.5 % من إجمالي الاستهلاك المحلي.



